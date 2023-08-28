Карьера с 9 лет и солидная зарплата. Как подростки пополняли семейный бюджет в алтайском Павловске 18 века

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Павловская горная контора платила сыновьям мастеровых по 50 копеек в месяц. В том числе и школьникам. Мальчикам — деньгами, а девочкам — мукой, пшеном, горохом, гречкой или иной крупой.
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С 1 мая по 1 октября дети заводских работников использовались «токмо на разборе руд и других легких занятиях».
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В архивах по Новопавловскому заводу за 1775 год говорится, что подросткам, которые ездили на рудоразбор последние 3-5 лет, выплачивали по 6 копеек в день, 1-2 года — по 5 копеек, а вновь приехавшим и до одного года — по 4 копейки в день.
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Отъезд подростков на Змеевской рудник всегда назначали в апреле, чтобы в мае уже выдавать зарплату. Если родители и управляющий заводом "давали добро", то мальчик мог работать там даже с 9 лет. В архивах найдено 10 случаев отправки детей из Павловска в Змеиногорск на разбор руд. Но чаще там работали дети из ближних сел.
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Как правило, дети выполняли легкие работы при Павловском заводе. Наиболее трудолюбивые мальчики с 12-13 лет могли устроиться при заводе учениками «столярными», «меховыми», «плотинными», «механическими» с жалованьем до 8-10 рублей в год. А с 15 до 17 лет подросток мог заниматься в основном производстве в качестве подмастерья с жалованьем до 12 рублей в год и выше.
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Больше всех оплачивался труд подмастерьев «меховых», «пробирных», «механических». Самые умные и старательные юноши со временем становились руководителями среднего звена, горными офицерами, крупными управленцами.
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Для того времени зарплата у детей была неплохая. Для сравнения — пшеничная мука стоила 12 копеек, горох тоже, даже с учетом того, что на поселковом рынке продукты стоили на несколько копеек дороже.