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Жизнь

Рассказали, как общественный транспорт будет ходить в новогоднюю ночь в Бийске

Ходить по городу будут только трамваи, сообщает "Бийский рабочий".

Трамвай в Бийске
Трамвай в Бийске
trambiysk.ru

Автобусы выйдут на маршруты только 1 января 2024 года после 07:00 часов утра.

С 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года будет организовано движение трамваев по следующим маршрутам:

№ 3С «Коммунарский» - «Садовое кольцо»

  • с 23:00 часов 31 декабря 2023 года до 02:00 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 37 минут
  • с 02:00 часов до 03:16 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 1 час 16 минут

№ 5 «Коммунарский» - « Льнокомбинат»

  • с 22:48 часов 31 декабря 2023 года до 02:17 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 30 минут
  • с 02:17 часов до 03:17 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 1 час 00 минут

№ 7С «Лесозавод » - «Садовое кольцо»

  • с 23:00 часов 31 декабря 2023 года до 02:00 часов 1 января 2024 года с интервалом движения 42-46 минут
  • с 02:00 часов до 03:26 часов 1 января с интервалом движения 1 час 26 минут

Тариф на одну поездку в трамвае в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года составит 28 рублей.

В праздничные новогодние дни с 1 января по 8 января 2024 года движение автобусов будет по расписанию выходного (праздничного) дня.

Ранее мы писали, каким будет расписание электричек в новогодние праздники в Алтайском крае.

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