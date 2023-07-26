Раскрыта военная тайна: об экспедиции к атомным субмаринам и "Титанику" рассказал подводный археолог. Видео

Спустя сотню лет после трагедии стало известно, для чего на самом деле в 1985 году на дно Атлантики погружалась экспедиция, которая нашла злополучное судно.

Об этом рассказал профессор океанологии Роберт Баллард. Он раньше служил в ВМФ США — капитан второго ранга в отставке. По призванию — подводный археолог, указывает LIFE.

Именно он разработал беспилотный глубоководный аппарат, который назвал "Арго". Военные заинтересовались.

Но не экспедицией к "Титанику". Им нужно было найти две атомные подводные лодки USS Thresher и USS Scorpion. С первой случилась авария в 1963 году во время испытаний на 300-метровой глубине, экипаж успел сообщить о взрыве трубопровода. Но все 129 человек на борту субмарины погибли.

Другая подводная лодка с 99 людьми на борту погибла в 1968 году.

Глубоководный аппарат "Арго" нашел и заснял то, что осталось от этих обломков. У экспедиции оставалось еще 12 дней, чтобы заняться поисками "Титаника". И именно по следам обломков и нашел "Титаник" профессор океанологии вместе с командой.

Представляем фрагмент из первого видео "Титаника", снятого с борта "Арго". На 35-й секунде раздается восклицание: "Boiler! I got boiler!" Что означает: "Котел! Я нашел котел!"

И недавнее видео, где можно увидеть котел расколовшегося напополам круизного лайнера в апреле 1912 года.

Обломки корабля впервые нашли 1 сентября 1985 года. Это первое видеодоказательство обнаружения «Титаника». Показ отснятого материала приурочили к 25-летию обновленной версии оскароносного фильма «Титаник» режиссера Джеймса Камерона.

SOS

Ранее сообщалось, что с "Титаника" хотят поднять беспроводной телеграф, подававший сигналы SOS.

Устройство было установлено в радиорубке судна, и для его извлечения палубу корабля придется пробить с использованием подводных роботов.

RMS Titanic Inc. с 1994 года располагает санкцией ЮНЕСКО на подъем обломков «Титаника», отвалившихся от него. Компания указывает, что корпус корабля находится в критическом состоянии и, если не извлечь артефакты сейчас, они будут потеряны навсегда.