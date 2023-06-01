Расчехляем кондиционеры: специалисты предупредили об аномальной жаре и штормпрогнозе

Так, ранним утром в регионе прогнозируют туман, особенно в восточных районах. Дневная температура составит плюс 30 градусов. Но в предгорьях чуть прохладнее.
В Барнауле температура воздуха составит плюс 27 градусов. Преимущественно, без осадков.
В регионе объявлено до 7 июня штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой — местами температура воздуха составит плюс 35 градусов и выше. Сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.
Ранее о рекордных сюрпризах лета рассказали синоптики.
Прогноз на летний период составили на основе анализа данных со спутников и климатических показателей за последние годы.