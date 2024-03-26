Ранним утром Сибирь изрядно тряхнуло

Его магнитуда составила 3,3. Эпицентр находился в Туве, указывает "Интерфакс".

Сейсмособытие произошло в 06:17 местного времени.

Ранее еще одно ощутимое землетрясение произошло в Сибири. В этот раз эпицентр находился в Кузбассе. Магнитуда сейсмособытия составила 3,5.

Также сейсмособытие случилось неподалеку от села Бельтир (Республика Алтай) 22 марта 01:54 местного времени. Магнитуда составила 3,8. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

В зону эпицентра попали 6 населенных пунктов. Разрушений не зафиксировано.

А 18 марта ночью ощутимое землетрясение произошло у горнолыжного курорта в Сибири. Подземный толчок зарегистрирован недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш (Кузбасс). Магнитуда сейсмособытия составила 3,2.

Самое важное - в нашем Telegram-канале