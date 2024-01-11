Ранним утром ощутимое землетрясение произошло в Сибири

Его магнитуда составила 3,2, сообщает "Интерфакс". Время сейсмособытия — 03:09 мск. Это произошло в Республике Тыва.
9 января в регионе тоже фиксировали землетрясение. Тогда магнитуда составила 4,3.
Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.
Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.
Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.
Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.
Ранее землетрясение стало причиной эвакуации рабочих из-под земли в Сибири.
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