15 августа
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Жизнь

Раненый депутат, гигантская яма, Бузова. Что произошло на Алтае 13 августа

Главные новости Алтайского края и Республики Алтай за 13 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Депутат АКЗС вернулся с ранением из зоны СВО. Депутат фракции КПРФ АКЗС доброволец Владимир Громов вернулся из зоны СВО после ранения. Пулевое и осколочное ранения депутат получил 2 июля 2023 года в ЛНР.
  • Барнаульскую активистку Марию Пономаренко этапировали в Барнаул из Красноярского СИЗО-1. В городе у нее две несовершеннолетние дочери. Бывший муж журналистки добровольцем ушел в зону СВО. Дети остались на попечении пожилых бабушки и дедушки.
  • ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком произошло на Алтае. ДТП произошло недалеко от села Манжерок.
  • Ольга Бузова приехала на Яровое и поделились снимками.
  • Асфальт провалился и образовал яму "с человеческий рост" в Барнауле.
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