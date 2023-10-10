Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает Палестину

Он записал видеообращение, в котором заявил, что нужно создать коалицию исламских стран для вмешательства в конфликт.

Однако Кадыров призвал остановить войну.

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — написал он в своем телеграм-канале и опубликовал видеообращение.

Глава Чечни сообщил, что может направить в страну миротворцев, если конфликт не утихнет.

Казни

Тем временем боевики ХАМАС заявили, что буду казнить пленных, если Израиль продолжит обстреливать сектор Газа.

Также в сектор Газа уже прекратили подачу воды. Город находится в блокаде со стороны Израиля.

Погибшие россияне

Уже известно, что в Израиле погиб россиянин. Еще четверо пропали. ХАМАС заявил, что среди пленных много людей с двойным гражданством. В том числе российским.