10 октября
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Жизнь

Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает Палестину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает ХАМАС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Он записал видеообращение, в котором заявил, что нужно создать коалицию исламских стран для вмешательства в конфликт.

Однако Кадыров призвал остановить войну.

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — написал он в своем телеграм-канале и опубликовал видеообращение.

Глава Чечни сообщил, что может направить в страну миротворцев, если конфликт не утихнет.

Казни

Тем временем боевики ХАМАС заявили, что буду казнить пленных, если Израиль продолжит обстреливать сектор Газа.

Также в сектор Газа уже прекратили подачу воды. Город находится в блокаде со стороны Израиля.

Погибшие россияне

Уже известно, что в Израиле погиб россиянин. Еще четверо пропали. ХАМАС заявил, что среди пленных много людей с двойным гражданством. В том числе российским.

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