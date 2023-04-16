16 апреля
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Жизнь

Радоница 2023: что нужно и что ни в коем случае нельзя делать в Родительский день

В 2023 году Радоница выпадает на 25 апреля. Это день особого поминовения усопших в православной церкви. Рассказываем, что можно и что нельзя делать на Радоницу в 2023 году.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что такое Радоница?

Радоница — это Родительский день. Считается, что название происходит от слова «радость».

Традиционно праздник отмечают на девятый день после Пасхи, во вторник. В этот раз Радоница пройдет 25 апреля.

На Радоницу время уделяют поминовению усопших и делятся с ним пасхальной радостью.

В Радоницу все православные ходят в церковь помолиться за усопших предков, а также посещают их могилы.

Что нужно делать на Радоницу?

Обычно в этот день все православные должны уделить время молитве, а также побывать на кладбище у родных и навести там порядок.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Также традиционно к могилам усопших на Радоницу приглашают священника для того, чтобы он отслужил панихиду.

В этот день нищим раздают еду или же относят ее в храм.

Что нельзя делать на Радоницу?

Нельзя оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду. Это считается языческими подношениями.

На Радоницу запрещается венчаться.

Также церковь не рекомендует в этот день предаваться печали и грустить. Но не стоит устраивать на Радоницу шумное гуляние и увлекаться спиртным.

Когда еще можно поминать усопших в 2023 году

Поминальные дни РПЦ в 2023 году:

  • Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 18 февраля.
  • Суббота второй седмицы Великого поста — 11 марта.
  • Суббота третьей седмицы Великого поста — 18 марта.
  • Суббота четвертой седмицы Великого поста — 25 марта.
  • Радоница — 25 апреля.
  • День поминовения усопших воинов — 9 мая.
  • Троицкая родительская суббота (вселенская) — 3 июня.
  • Димитриевская родительская суббота — 4 ноября.
  • Михайловская родительская суббота — 18 ноября
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