Работы идут по плану. Парки Барнаула благоустраивают согласно графикам

Работы по благоустройству парков Барнаула ведутся согласно графикам, заявил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев в ходе осмотра общественных территорий.

Как неоднократно сообщал «Алтапресс», в текущем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» работы ведутся в парках «Центральный» и «Юбилейный». Также за счет средств краевого и городского бюджетов продолжается благоустройство парка «Изумрудный».

Во время визита в парк «Центральный» Антон Шеломенцев обсудил с подрядчиком ООО «РУСТРОЙ» текущие вопросы по благоустройству территории и сроки, в которые планируется завершить работы на объекте.

К настоящему времени здесь уже выполнено устройство пешеходных дорожек из плиточного покрытия, обустроена входная группа с устройством пандуса, проложен кабель для последующего монтажа освещения и камер видеонаблюдения, смонтирован каркас будущей беседки возле фонтана. В высокой степени готовности находится и сам фонтан, запустить который в тестовом режиме планируется в августе.

В ближайшее время подрядчик приступит к устройству асфальтобетонного покрытия на участке, где в зимнее время заливается каток, далее установят малые архитектурные формы и уличные фонари. Несмотря на то, что по контракту выполнить благоустройство парка необходимо до конца года, в сентябре он уже обретет новый вид и будет готов к приемке.

Что касается парка «Юбилейный», то здесь в ближайшее время приступят к асфальтированию велобеговой дорожки, что составляет более 70% от общего объема работ, поэтому в середине августа основной этап благоустройства общественной территории будет завершен.

В парке «Изумрудный» Антон Шеломенцев также оценил ход благоустроительных работ. В данный момент подрядчик «ООО «ВИАРУМ» продолжает укладывать на пешеходных дорожках плиточное покрытие, ведутся ремонтно-восстановительные работы центрального входа, завершается установка нового ограждения.

Большой объем выполнен по строительству амфитеатра: из фундамента залита сцена, зрительские места, монтируется его каркас.

Завершить четвертый этап благоустройства в парке «Изумрудный» подрядчик планирует в середине августа.

Продолжаются работы по благоустройству парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Продолжаются работы по благоустройству парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Продолжаются работы по благоустройству парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Продолжаются работы по благоустройству парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Продолжаются работы по благоустройству парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Продолжаются работы по благоустройству парков Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

На всех трех общественных территориях работы выполняются в соответствие с графиком, а где-то даже со значительным опережением, поэтому каких-либо опасений по нарушению сроков сдачи объектов у нас нет, — рассказал Антон Шеломенцев.

По словам заместителя главы городской администрации, благодаря поддержке Губернатора Алтайского края Виктора Томенко в текущем году выделен наибольший объем финансирования на благоустройство городских парков. Эта сумма составляет более 350 млн рублей. При этом большая часть средств выделена именно из краевого бюджета.