Работа с чудом. Главный неонатолог края — о профессии, общении с младенцами и счастливых выздоровлениях

Главный врач-неонатолог края Олег Зуйков стал лауреатом всероссийской премии «Первые лица».Это единственная премия в стране, которая призвана отметить людей или учреждения, внесшие заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России. Олег Зуйков рассказал altapress.ru, почему ему нравится работать с младенцами больше, чем со взрослыми, и как он впервые подержал в руках 500-граммового грудничка.

Понимать с полудвижения

Олег Зуйков уверен, что детский врач — это самая позитивная профессия. Ведь неонатолог становится свидетелем самого удивительного чуда — рождения новой жизни. И затем наблюдает, как растет маленький человечек. С такой работой невозможно остаться равнодушным.

«Дети — это особые пациенты, тем более в неонатологии. Малыши сами не расскажут, что у них болит. Их нужно уметь правильно понимать», - рассказывает врач.

В профессии Олег Зуйков уже более 20 лет. И признается, что ни разу не пожалел о своем выборе. Работать с детьми он всегда хотел больше, чем со взрослыми пациентами.

«Зачастую взрослые сами становятся виновниками своих заболеваний. Вот человек курит больше 20 лет, а потом жалуется на больные легкие. Хочется невольно спросить: «А чего ты ожидал?» Дети же совсем другие. Если у них и есть проблемы, то в них они не виноваты», - считает специалист.

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства. Дмитрий Лямзин.

После выпуска из АлтГМУ молодой врач-педиатр уехал в Белокуриху, работать в компании «Курорт Белокуриха». Но пробыл там недолго и вновь вернулся к учебе - поступил в клиническую ординатуру по педиатрии. После обучения в 2004 году Олег Зуйков стал трудиться анестезиологом-реаниматологом в детской городской больнице №7 Барнаула.

Первый малыш

Работа тогда была одной из самых тяжелых в Барнауле. В отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных поступали дети с различными патологиями и нарушениями из всех родильных домов Барнаула (тогда их было три), а также их привозили на скорой помощи из дома. Тогда же, в 2006 году, Олег Зуйков впервые взял на руки 500-граммового ребенка.

«Никто из врачей еще не знал толком, как выхаживать такую кроху, - вспоминает специалист. - Таких детей даже не сразу регистрировали. Необходимо было, чтобы недоношенный прожил неделю, иначе его фиксировали как выкидыш. Так что действовали по большей части интуитивно. К счастью, нам удалось выходить малышку. Сейчас девочке уже 17 лет, и она чувствует себя хорошо».

Только в 2012 году вышел приказ Минздравсоцразвития "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи". Там говорилось о регистрации детей, родившихся на 22-й неделе и позже с весом от 500 граммов или ростом от 25 см.

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства. Дмитрий Лямзин.

Конечно, помогать таким крошкам совсем не просто. Но, по словам Олега Зуйкова, страху в такой работе места нет:

«Эмоции в любом случае приходится оставлять. Когда работаешь с малышом, то понимаешь, что сейчас только ты можешь оказать ему необходимую помощь. Бояться нужно только одного — навредить маленькому пациенту. Например, чего-то не дать ему или, наоборот, переборщить».

Победа над смертностью

В 2015 году Олег Зуйков стал главным неонатологом Алтайского края. Когда его назначили на должность, младенческая смертность в регионе составляла 8,9 на 1000 родившихся в Алтайском крае. Это значит, что из 1000 малышей девять погибали, не дожив до года. Потому требовались серьезные изменения в работе перинатальной службы края.

Всего за восемь лет младенческая смертность снизилась в два раза и 2022 году составила четыре на 1000 младенцев. А уровень выхаживания недоношенных детей достиг почти 100%.

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства. Дмитрий Лямзин.

Этому способствовало сразу несколько факторов. В первую очередь, в декабре 2016 года был построен перинатальный центр «ДАР», который специализируется на помощи беременным, находящимся в группах повышенного риска. Это женщины с нарушениями здоровья и возрастные - от 40 лет.

«За такими женщинами нужен тщательный контроль и уход, который не всегда могли обеспечить обычные родильные дома. Собрав всех беременных из группы риска в одном месте, мы обеспечили более эффективное оказание медицинской помощи им и их новорожденным детям», - отмечает Олег Зуйков.

Центр обеспечен современными технологиями, которые позволяют выхаживать малышей даже с экстремально низким весом — менее 1000 граммов при рождении. По словам главного неонатолога, большая часть преждевременных родов происходит на территории «ДАРа». Недавно там родился самый маленький ребенок края — девочка весом 450 граммов.

Самый маленький ребенок весом 450 грамм Перинатальный центр "ДАР"

Второй важный шаг - усовершенствование технологий выхаживания. Помогло такое простое, но очень важное решение — мам стали пускать в реанимацию. Раньше даже в федеральных больницах считали, что мамы могут принести дополнительные инфекции. Потому малыши оставались наедине с медсестрами, которые кормили их специальными смесями.

Однако выяснилось, что лучше всего малышам помогает восстанавливаться именно материнская любовь и грудное молоко. Как только к детям стали пускать мам с «домашней» микрофлорой, они стали выживать даже с экстремальными показателями.

19 дней без еды

Также значительно улучшилась диагностика врожденных патологий.

«Раньше многие патологии диагностировали достаточно поздно, они ведь не все проявляют себя сразу после рождения малыша, - объясняет Олег Зуйков. - Но теперь наши врачи могут выявлять нарушения еще на этапе внутриутробного развития и сразу после рождения назначать лечение. Мы начинаем бороться с болезнью, когда она еще не успела оказать серьезного влияния на здоровье ребенка. И это значительно облегчает его дальнейшую жизнь».

Отделение патологии новорожденных в Центре охраны материнства и детства. Дмитрий Лямзин.

Врачи следят за развитием ребенка, когда он еще находится в утробе матери. С помощью ультразвуковой диагностики плод осматривают три раза: на ранних сроках, в середине беременности и на поздних месяцах. После рождения малыша его отправляют на скрининг. Изначально он включал в себя пять заболеваний: фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземия, гипотериоз. А с 1 января 2023 в него входит 36 заболеваний.

Так врачам удалось диагностировать у одного из новорожденных спинальную мышечную атрофию. А ведь раньше эту патологию замечали только через год или два, когда ребенок должен был начать ходить, но не вставал на ноги. В таких случаях повлиять на развитие заболевания очень сложно. Сейчас же у малыша больше шансов избежать суровых последствий СМА. С помощью специального курса реабилитации врачи будут пытаться остановить развитие болезни.

Также на XVIII Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины Олег Зуйков представил уникальный случай выхаживания младенца с пороком развития пищевода.

Младенец. unsplash.com

У малыша был разомкнут пищевод, из-за чего пища не попадала к нему в желудок. Ребенок родился дома, и родители не обращались за медицинской помощью. Только на 19-е сутки, когда ребенок был в критическом состоянии, они вызвали скорую помощь, которая доставила малыша в центр охраны материнства и детства. Все это время малыш не ел, но на удивление, смог выжить. Врачи тут же провели операцию и стабилизировали состояние. Сейчас ему один год и два месяца, его здоровье в норме.

К 2023 году врачам удалось снизить уровень инвалидности среди недоношенных до 12%. Теперь 88% недоношенных детей остаются здоровыми, а уровень выхаживания стал почти 100%.

Не только в книжках

«За свою долгую практику я повидал много таких случаев, которые сейчас некоторые молодые доктора только в книжках встречали», - говорит Олег Зуйков.

Сейчас специалист выезжает только на сложные случаи. На днях он консультировал врачей по поводу рождения ребенка с тяжелым пороком сердца. Им удалось стабилизировать состояние малыша и составить дальнейший план лечения. Скоро новорожденный поедет на операцию в Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске.