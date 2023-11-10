Повсюду техника, работа идет. Altapress.ru показывает, что сейчас происходит на мосту.

Работа кипит: что сейчас происходит на мосту на Новом рынке.

Дорожники уже приступили к устройству подъездных путей к мосту. На данный момент продолжают разбирать трамвайные пути в форме кольца.

Напомним, что на большом путепроводе завершают гидроизоляцию проезжей части и бетонируют швы.

На малом путепроводе установили бортовой камень, обустраивают тротуары и устанавливают новые столбы контактной сети.

Напомним, из-за разбора трамвайного кольца в Барнауле ввели временный автобусный маршрут №99. Он ходит с пл. Спартака до Нового рынка и обратно. Проезд — 30 рублей. Работают все проездные, кроме трамвайного.

А трамваи №1 и 4 пока не ходят.