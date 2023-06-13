Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям.

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда «Защитники Отечества», в том числе на законодательном уровне, обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству.
Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача — законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо, — отметил Андрей Турчак.
Он напомнил, что Президент уже подписал законы, инициированные рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.
Андрей Турчак также сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда.
Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО «Диалог». Еженедельно формируется «тепловая карта» основных проблем — и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне, — подчеркнул Андрей Турчак.
В свою очередь, Анна Цивилева отметила, что 1 июня филиалы фонда «Защитники Отечества» заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более четырех тысяч обращений.
Много вопросов юридического толка, они касаются федеральных и региональных выплат, особенно в новых регионах, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и прохождения военно-врачебной комиссии при получении статуса инвалида боевых действий. Наши социальные координаторы берут все обращения в работу и максимально оперативно их отрабатывают, — подчеркнула Анна Цивилева.
Она также сообщила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.
Мы получаем много обращений по поводу того, что суммы региональных выплат участникам СВО часто разнятся. Здесь мы тоже должны с вами объединиться, чтобы никто не чувствовал себя обделённым. Все защитники Отечества по праву заслуживают уважительного отношения, льготы и меры поддержки должны быть справедливыми, — сказала Анна Цивилева.
В завершение встречи глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.
Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» налаживают взаимодействие и в Алтайском крае. Об этом сообщил региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, заместитель секретаря алтайского отделения «Единой России» Денис Голобородько.
Очередное заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей прошло в региональном отделении фонда. Его специалисты уже обработали несколько десятков обращений. Предоставление льгот семьям военнослужащих и погибших бойцов, льготы для детей, оформление удостоверений ветеранов боевых действий, психологическая и медицинская реабилитация — только некоторые из тем, с которыми обращаются в фонд. Аналогичные обращения приходят и в адрес нашей региональной рабочей группы по вопросам СВО. Думаю, что взаимодействие Заксобрания, правительства края и фонда «Защитники Отечества позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам, бойцам и их близким, — отметил Денис Голобородько.
Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.
Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.