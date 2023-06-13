Координаторы рабочей группы в субъектах и руководители филиалов фонда выстроят в регионах систему взаимодействия, которая позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам.

Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям.

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда «Защитники Отечества», в том числе на законодательном уровне, обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству.

Мы с вами делаем одно общее дело. И направлений нашего взаимодействия много. Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача — законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо, — отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент уже подписал законы, инициированные рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

Андрей Турчак также сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда.

Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО «Диалог». Еженедельно формируется «тепловая карта» основных проблем — и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне, — подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Анна Цивилева отметила, что 1 июня филиалы фонда «Защитники Отечества» заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более четырех тысяч обращений.

Много вопросов юридического толка, они касаются федеральных и региональных выплат, особенно в новых регионах, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и прохождения военно-врачебной комиссии при получении статуса инвалида боевых действий. Наши социальные координаторы берут все обращения в работу и максимально оперативно их отрабатывают, — подчеркнула Анна Цивилева.

Она также сообщила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.

Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Мы получаем много обращений по поводу того, что суммы региональных выплат участникам СВО часто разнятся. Здесь мы тоже должны с вами объединиться, чтобы никто не чувствовал себя обделённым. Все защитники Отечества по праву заслуживают уважительного отношения, льготы и меры поддержки должны быть справедливыми, — сказала Анна Цивилева.

В завершение встречи глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.

Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» налаживают взаимодействие и в Алтайском крае. Об этом сообщил региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, заместитель секретаря алтайского отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Очередное заседание краевой межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей прошло в региональном отделении фонда. Его специалисты уже обработали несколько десятков обращений. Предоставление льгот семьям военнослужащих и погибших бойцов, льготы для детей, оформление удостоверений ветеранов боевых действий, психологическая и медицинская реабилитация — только некоторые из тем, с которыми обращаются в фонд. Аналогичные обращения приходят и в адрес нашей региональной рабочей группы по вопросам СВО. Думаю, что взаимодействие Заксобрания, правительства края и фонда «Защитники Отечества позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам, бойцам и их близким, — отметил Денис Голобородько.

Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» объединяют усилия по оказанию помощи ветеранам спецоперации и их семьям. Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия».

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.