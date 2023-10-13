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Жизнь

Пятница, 13. Страшно сильные порывы ветра ожидаются в Алтайском крае

К погоде 13 октября нужно относиться осторожно. Сильный ветер и низкая температура могут испортить впечатление от красивой осени, которую жителям Алтайского края удалось наблюдать в этом году. Главное - не болеть.

Дождь в Барнауле, пасмурная погода.
Дождь в Барнауле, пасмурная погода.
Кристина Тарасова.

Шарфик, шапку и - вперед.

Погода ночью будет до -2 градусов. К утру поднимется до +8. Днем будет +13.

Ветер обещают до 8 м/с, но с порывами до 14 м/с.

11 октября ветер снес дерево, которое убило велосипедистку в Барнауле.

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