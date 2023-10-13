13, пятница: самые жуткие факты про сегодняшний день

В 2023 году 13 октября выпало на пятницу. О том, почему "пятница, 13" - мистический и опасный день, расскажет altapress.ru

"Кровавые" пятницы в истории

В 1314 году в пятницу 13 король Франции Филипп IV казнил Великого магистра ордена Тамплиеров Жака де Моле.

В конце XVIII века англичане построили корабль, называли его «Пятница 13», спустили судно на воду, и больше его никто не видел.

В 1908 году сенатор Оуэн в США внес в такую пятницу тринадцать законопроектов на рассмотрение: никогда еще билли не вызывали столько споров и разногласий.

13 октября 1973 года упал самолет Douglas C-118А Liftmaster: погибли 46 человек.

13 октября 1973 года произошла авиакатастрофа в Подмосковье: терпит крушение Ил-62, количество смертей – 174.

13 ноября 2015 года произошли теракты в Париже.

Постер фильма "Ведьмы". kinopoisk.ru

Что нельзя делать в эту пятницу

Отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.

Садиться за руль автомобиля.

Высаживать новые растения — они не будут плодоносить.

Искать новую работу — попытки не увенчаются успехом.

Веселиться — может произойти трагедия.

Заключать сделки и совершать крупные покупки.

Ведьма. Луна. Ночь ССО

Суеверия "тринадцатой" пятницы