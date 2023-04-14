Пять аварийных домов снесли в Барнауле

Пять расселенных жилых домов снесли в конце марта — начале апреля в Октябрьском районе, сообщает мэрия города.

Под снос пошли здания на ул. Тимуровская, 44, Цеховая, 14а, Петра Сухова, 8 и 59 и Эмилии Алексеевой, 11.

Также заканчивают снос домов на ул. Декабристов 6 и 8 и на ул. 1-ая Западная, 45. В планах — здания на ул. Линейная, 28 и ул. Цеховая, 14.

На каждый дом разрабатывают проектную документацию, которая позволяет соблюсти все требования законодательства, в том числе предотвратить вред здоровью или жизни людей.

Техника работает аккуратно, соседние территории находятся в безопасности. Специалисты вывозят за собой строительный мусор, разравнивают землю.

Всего за 2022 и начало 2023 года в Октябрьском районе снесли 23 здания. На этапе расселения находятся еще 15 домов. Всего в районе 67 аварийных многоквартирных жилых домов, которые пойдут под снос.

Ранее уже у второго за месяц дома рядом с Новым рынком обрушился фасад прямо на тротуар. Один из них собираются снести, ищут подрядчика.