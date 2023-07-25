Путин подписал закон о запрете смены пола

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о введении в России запрета на операции по смене пола. Об этом сообщает ТАСС .

Закон запрещает менять пол и применять соответствующие лекарства. Кроме того, брак аннулируют, если один из супругов менял пол.

Также лица, изменившие пол, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

Исключением становятся операции, направленные на лечение врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебными комиссиями больниц, подведомственных Минздраву.

"Новые нормы будут способствовать защите конституционных нравственных и семейных устоев российского общества, а также сохранению здоровья российских граждан, прежде всего, детей", - отмечается в сопроводительных документах.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Новые нормы не будут касаться лиц, изменивших пол до вступления закона в силу.