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Жизнь

Путин лично присвоил звание первому Герою России на Алтае

Указом президента наградили офицера из Республики Алтай Данияра Джартанова. Владимир Путин лично вручил ему Золотую звезду Героя в Кремле 2 августа.

Путин присвоил звание Героя России офицеру из Республики Алтай.
Путин присвоил звание Героя России офицеру из Республики Алтай.
kremlin.ru

Данияр Джартанов родился 9 мая 1988 года в Джазатор Кош-Агачского района. Он спортсмен, кандидат в мастера спорта по самбо и армейскому рукопашному бою, имеет разряд по легкой атлетике и лыжным гонкам.

Учился в педагогическом колледже на физкультурном отделении. Во время учебы его призвали в армию, с тех пор Данияр служил в рядах спецназа Главного разведывательного управления Минобороны.

Новоиспеченный Герой России - ветеран боевых действий, имеет медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «Участник военной операции в Сирии», медаль Суворова.

Также его дважды награждали медалью "За отвагу" и дважды - Орденом Мужества.

У Данияра есть жена и две дочери, которые поздравили его с новой наградой.

Ранее Владимир Путин наградил настоятеля собора и учителя из Барнаула.

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