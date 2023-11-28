Пустырь возле сибирской школы превратился в свалку из-за спора бизнесмена и чиновников

Бизнесмен Сергей Гуринов в 2018 году купил землю на месте старой теплицы рядом с лицеем №13.
По документам за земле можно было строить только спортивный объект. Хозяин сдал проект, где появились еще банк, медцентр, МФЦ и кафе.
Он рассказал, что сначала чиновники пообещали зеленый свет. Однако на самом деле начались споры и суды.
Депутаты не хотят изменять назначение земли — бояться, что на месте построят высотку с торговым центром.
Сергей говорит, что без коммерческих объектов содержать здание будет нерентабельно.
Пока идут споры на месте образовалась огромная свалка, мимо которой дети каждый день ходят в школу.
Ранее сообщалось, что барнаульцы обнаружили столб, который вот-вот упадет.