Пустые банки и бутылки будут принимать в самом проходимом месте Барнаула

Аппарат для приема пустых банок и бутылок на переработку установили в людном месте Барнаула, сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

На железнодорожном вокзале краевой столицы появился фандомат. Он принимает алюминиевые банки и пластиковые бутылки объемом до двух литров.

За сданную тару человек получает бонусные рубли, которые можно потратить на товары и услуги компаний-партнеров.

Для зачисления бонусов нужно во время сдачи тары ввести номер телефона, зарегистрированный на Ecoplatform.

Барнаул не единственный счастливый обладатель новинки. Подобные автоматы поставили на всех ж/д вокзалах Западно-Сибирской железной дороги.

Ранее в Барнауле прошла регулярная акция по сбору мусора на переработку.