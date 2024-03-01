Пушистому сотруднику из Барнаула объявили благодарность

Год назад кошку Уруми официально трудоустроили на должность руководителя Департамента по работе со стрессом в одну из городских компаний. В ее трудовой книжке появилась новая запись — благодарность за эффективную работу.

За год Уруми успела реализоваться во многих направлениях. Она стала местной знаменитостью, побывав на Первом канале. Также дала десятки интервью и даже помогала вести прогноз погоды на региональном телевидении.

Ранее уволенному коту Сергею нашли новую должность.

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