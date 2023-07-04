Пушистая роскошь. Как санкции повлияли на здоровье домашних животных в Барнауле

Уход с российского рынка производителей импортных кормов и медикаментов привел к значительному подорожанию зоотоваров и услуг. Об альтернативах кормления, проблемах ветклиник и уровне сознательности хозяев питомцев - в материале altapress.ru.

Пострадали самые слабые

В России корм для домашних животных в среднем подорожал более, чем на 30%. С рынка ушли производители качественного специализированного питания для питомцев с чувствительным организмом и хроническими заболеваниями - Royal Canin, Monge, Purina, Pro Plan. Также ушел бюджетный и более популярный для масс-маркетов Mars - производитель Pedigree и Whiskas.

Однако натуральный аналог питания хозяева питомцу подобрать все же могут. И здесь речь идет не о замороженных куриных головах и объедках с семейного стола. Натуральный аналог - это отдельный рацион, который необходимо готовить животному на завтрак, обед и ужин по специальным рецептам. Естественно, далеко не каждый владелец имеет возможность тратить на это время и силы.

И если дефицит кормов и связанную с ним панику владельцев удалось устранить импортозамещением, то в сфере ветеринарии все обстоит хуже.

Альтернатив профессиональному медицинскому уходу за питомцами нет. Вернее, есть только одна - лайкать чужих котов в интернете и не брать на себя ответственность.

Корм для животных. Собака. CC0

Мы спросили ветеринарных врачей Барнаула, с какими трудностями в связи с санкциями столкнулись они, пациенты и их хозяева.

Почему я не завожу собаку

Наталья Барило,

директор ветеринарной клиники «Ваш добрый доктор»:

Высокие цены на корма пугают владельцев домашних животных. Потому что многие уже привыкли ежемесячно выделять какую-то фиксированную сумму на содержание питомцев. Хозяева начинают искать более бюджетный вариант замещения, и у животных возникают проблемы. Особенно это актуально для питомцев на ветеринарных диетах. Те владельцы, у которых уже были животные, которые недавно погибли, лишний раз задумываются: заводить ли им нового питомца. Потому что корма и содержание домашних животных сейчас стали стоить намного дороже. Особенно подорожало питание. Питомцу необходим здоровый качественный подобранный рацион. Не менее важны услуги по оказанию ветеринарной помощи. Животное может в любой момент заболеть. Услуги сегодня нельзя назвать дешевыми: подорожало оборудование, медицинские препараты, шовный материал. Необходимо оплачивать и профилактические мероприятия - обработку от блох и гельминтов, вакцинацию. Корма пропадали из розничных магазинов, но их находили на Ozon и Wildberries. Заказывали через поставщиков. Либо владельцы переходили на продукцию отечественного производителя. С медикаментами в ветклиниках были большие проблемы, особенно с импортным наркозом, и на вакцины. В связи с этим, мы стали искать лазейки, где можно найти импортный наркоз. Потому что это гораздо безопаснее. Животное очень спокойно лежит во время операции, быстро отходит. На отечественных препаратах все намного тяжелее. Импортные вакцины еще остаются в прайс-листах, но найти их довольно нелегко, и цена гораздо выше наших аналогов. Врач, медицина, ветеринар. СС0 Ветеринария в Барнауле сейчас активно развивается. Если сравнивать с тем, что было десять лет назад - мы были очень далеки от эффективного лечения. Сейчас появились узкие специализации. Это очень радует. В перспективе - донорские станции для домашних животных. Люди стали более ответственно подходить к здоровью и долголетию питомца. Можно ли считать животных роскошью? Да. Скажу честно, я не завожу собаку, хотя и ветеринарный врач, потому что понимаю, какая это огромная финансовая ответственность.

Не все понимают, что питомец может болеть

Иван Заварзин,

руководитель ветеринарной клиники «Ника»:

Могу сказать, что цены на корм выросли, но явного дефицита нет. Ушло много импортных медикаментов с рынка. Отечественные аналоги, к сожалению, есть не на все препараты.

Донора крови в Барнауле для больного животного найти реально. Можно обратиться в приют или в группы заводчиков. Оценить уровень сознательности владельцев сложно. Многие, перед тем как купить или взять животное с улицы, не понимают, что оно может болеть. Но есть, конечно, и приятные исключения. Питомец - это член семьи без полиса ОМС. И расходы на его здоровье лягут на счет владельца.

Котики в гостях у ветеринаров. boredpanda.com

Профилактика заболеваний и больших трат

Иван Шмидт,

ветеринарный врач клиники «Ника»:

Цены на корма сейчас разные. Многое зависит от индивидуальных факторов. Крупного питомца прокормить выходит намного дороже, чем небольшого. Животным с хроническими заболеваниями нужна диета. Можно найти недорогой, но сбалансированный вариант питания. Но хозяева часто кормят их со своего стола. Это крайне небезопасно и может в дальнейшем вызвать много проблем со здоровьем. Если все вовремя делать, то больших трат на лечение удастся избежать. Подобрать правильный рацион, регулярно ставить прививки и обрабатывать от паразитов. Не считаю животных большой роскошью. Внимательные и ответственные хозяева реже сталкиваются с большими расходами.

Собака, мопс. pixabay.com

Что предлагали предприниматели

В марте прошлого года директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова направила в правительство предложение снизить ставку НДС до 10% на корма для декоративных животных. По мнению отечественных предпринимателей, снижение ставки могло бы помешать значительному росту цен на зоотовары. Предложение властью принято не было.

Алиса Фотьева