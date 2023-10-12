Психолог назвал черты характера, которые притягивают абьюзеров

Самые притягательные для абьюзера черты в другом человеке — неуверенность, позиция жертвы и отсутствие внутренней опоры, сообщает " Мослента ".

Такие типы личности, как "хорошие девочки" и "хорошие мальчики" — идеальный вариант для тиранов. Они терпят унижения и оскорбления в свой адрес, и так показывают другому человеку настоящую любовь. Также они всегда надеются достучаться до своего партнера и изменить его поведение.

Люди с синдромом выученной беспомощности легко попадают в руки абьюзеров. Из-за заниженной самооценки они убеждены в том, что не приспособлены к самостоятельности.

Неумение отстаивать личные границы тоже привлекает психически неустойчивых партнеров. В таком случае над жертвой устанавливают тотальный контроль.

Ранее психолог назвала плюс и минусы общения с бывшими партнерами.