Прокуратура проверит, почему текут крыши многоэтажек в Барнауле и Новоалтайске

Два дома объединяет одна проблема — невозможность за счет средств капремонта отремонтировать текущие крыши. Отчаявшись найти решение, жители домов пришли с жалобами к депутату Госдумы Александру Терентьеву.

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, крыши в домах текут не первый год, а в случае с новоалтайским домом — 8 мкрн., 32, проблема уже "отпраздновала" своё десятилетие!

Жильцы не сидели, сложа руки, провели экспертизу, собрание, составили смету. Барнаульцы (ул. Глушкова, 38) подняли и тариф на капремонт. Однако эти усилия горожан не приводят к нужному результату, вместо ремонта люди получают в ответ лишь обещания.

Интересный бюрократический круговорот событий получился: дом включили в программу на 2024 год на основании проведённой экспертизы, собрания собственников и повышения тарифа, — отмечает Александр Терентьев. — Но чиновники решили перенести срок ремонта на 2025-й г. А когда граждане пожаловались, им выдали разъяснение, что для ремонта дома в более ранние сроки нужны опять протокол собрания, решение об увеличении взноса и, конечно, экспертиза.