Прокуратура занялась делом задержки рейса Барнаул - Екатеринбург

Как сообщалось ранее, 25 ноября задержали рейс из Барнаула в Екатеринбург на 12 часов.

Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, это случилось из-за позднего прибытия воздушного судна.

В расписании было указано, что самолет должен вылететь в 9 утра по местному времени, однако он был перенесен авиакомпанией на 17 часов. Выполнение рейса ожидали 99 человек, из них шестеро несовершеннолетних.

В настоящее время барнаульский транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Ранее мы сообщали подробности о задержке рейса.