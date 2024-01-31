1 февраля
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Жизнь

Больше месяца в многоэтажке Рубцовска нет горячей воды

Стало известно, что в 64-квартирном доме Рубцовска больше месяца нет горячей воды, а в одной из квартир, где проживает мужчина-инвалид, нет и холодной. Об этом пишет пресс-служба алтайских социалистов.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Как сообщает партия "Справедливая Россия — За правду", несколько недель дом 113 по ул. Комсомольская города Рубцовска не обеспечивается горячей водой. Но это ещё не всё. В одной из квартир, где проживает мужчина-инвалид, нет холодного водоснабжения. Этот факт стал известен алтайским социалистам. По поручению депутата Госдумы Александра Терентьева, его помощник связалась с жильцами многоэтажки.

Такая ситуация, по их словам, длится приблизительно с 10 декабря. При этом в доме, на минуточку, 64 квартиры! Причина, по сведениям жителей, в разморозке труб в одной из квартир, — рассказывает депутат в своем Телеграм-канале. — Но какова бы ни была причина, проблема не разрешается недопустимо долго.

По словам депутата Госдумы, как только жильцы направят в его адрес необходимые документы, он сразу обратится с запросом в прокуратуру Алтайского края.

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