Прокуратура проверила детский лагерь с играми про смерть в Новосибирской области

В лагерь для проверки выехали представители уполномоченного по правам ребенка и Минитруда и социального развития Новосибирской области.
В результате проверки выявлены нарушения. По их итогам примут меры.
Напомним, в Новосибирской области появился лагерь, в расписании которого есть «подготовка к смерти».
Там были предусмотрены тематические дни, среди которых - день, посвященный смерти.
Кроме необычного расписания, родителей удивило и то, что у детей забирали телефоны.
Также был поставлен вопрос и о гигиене: мальчикам предоставлялся уличный душ, а девочки могли проводить водные процедуры в закрытом помещении, но только раз в два дня.
Ранее приехавших в Турцию в лагерь детей выселили из отеля посреди ночи.