14 июня
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Жизнь

Прогнозы синоптиков на июль напугали сибиряков

Синоптики считают — прогнозы на второй месяц лета будут не раз меняться. Но, скорее всего, прогнозы не такие "жаркие", как хотелось бы.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле.
Михаил Хаустов

В другую крайность бросится погода на Урале и в Сибири. Напомним, несколько дней в июне регионы страдали от аномальной жары, пишет samaraonline24.ru. Однако жары в июле здесь точно не будет. Более того, температура в Западной Сибири может и вообще упасть до плюс 10 градусов..

Аномально холодным лето после 25 июля может стать для Новосибирской области и соседних регионов (Алтайский край). Здесь дневная температура будет держаться на уровне плюс 15 градусов и не будет повышаться на протяжении долгого времени.

Так что лучше не дожидаться июля. А пока еще стоят теплые дневные температуры - искупаться. Ведь небесная канцелярия закроет купальный сезон 2 августа, в Ильин день.

О прогнозе

Прогноз на летний период составили на основе анализа данных со спутников и климатических показателей за последние годы.

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