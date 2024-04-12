Прогноз на лето, новые автобусы и вскрытие Оби. Что произошло на Алтае 12 апреля

◆ Режим ЧС из-за паводка в Алтайском крае все еще действует. С 13 по 17 апреля ожидается подъем уровня воды на реках Чумыш и Чапша, а в черте Камня-на-Оби вскроется Обь (возможно образование ледяного затора и резкое повышение уровня воды).



◆ В Барнауле могут построить еще одну двухуровневую дорожную развязку — на пересечении шоссе Ленточный Бор и улицы Власихинской.



◆ Барнаул получил 41 новый автобус — они предназначены для маршрутов №1 и №10 и уже переданы на баланс города.



◆ Май будет теплым, июль — прохладным и дождливым, август — опасным. Cиноптики дали предварительный прогноз на ближайшие месяцы в Алтайском крае.



◆ Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Перми в Барнаул и обратно. Некоторые сомневаются в их рентабельности, однако министр транспорта уверен, что они будут востребованы.



◆ День космонавтики — обязательный повод вспомнить о покорителях космоса из Алтайского края: инженерах, строителях, ученых. И, конечно, о неземном человеке — Германе Титове.

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