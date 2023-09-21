21 сентября
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Жизнь

Профсоюз помогает

В Алтайскую краевую организацию профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ обратился Александр Васильевич Емельянов с просьбой восстановить профсоюзную информацию прошлых лет.

Андрей Замороко и Александр Емельянов.
Андрей Замороко и Александр Емельянов.
Фото предоставлено Замороко А. А.

Долгое время, с 1978 по 1990 годы, Александр Васильевич работал склейщиком дверных полотен в ДОК Бийского ДСК, с 16-летнего возраста являлся действительным Членом Профсоюза строителей. За добросовестный и плодотворный труд, за активную работу в профсоюзе удостоен почетного звания «Ударник двенадцатой пятилетки», является Ветераном труда!

Однако в удостоверении к знаку «Ударник двенадцатой пятилетки», постановление ТСО «Алтайстрой» и крайкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов, выданное в августе 1989 года, была допущена техническая ошибка в указании имени (Емельянов Алексей Васильевич, а не Емельянов Александр Васильевич). На эту ошибку он не обращал внимания, считал ее несущественной опечаткой.
Недавно Александр Васильевич начал оформление документов для подачи заявления в соцзащиту с целью получения федеральных льгот, полагающихся ему как Ветерану труда. Но наличие опечатки в выданном ранее удостоверении, может лишить его данной возможности.
В связи с этим Александр Васильевич обратился в профсоюз с просьбой оказать содействие в поиске архивных данных (постановление, распоряжение, приказ и иные документы), которые подтвердят награждение.

Документы уже переоформлены, поданы в надлежащие инстанции. Находясь на должности Председателя профсоюза строителей Алтайского края, считаю своим долгом стоять на стороне защиты социальных прав членов профсоюза, особенно прав наших ветеранов, и с честью исполнять свои обязанности, ведь профсоюз — о это объединение, солидарность и забота социальных гарантий, — отметил Андрей Замороко, председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

По информации Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ.

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