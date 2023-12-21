"Профессионалитет". В Алтайском крае планируют подготовить сотни высококлассных специалистов для АПК

Нехватка квалифицированных кадров – острый вопрос, который сегодня в целом актуален для всего реального сектора экономики. Поскольку за развитием целых отраслей так или иначе стоят конкретные люди, важность вопроса подготовки специалистов в современных реалиях не вызывает сомнений. В Алтайском крае это понимают в полной мере, особенно – в отношении системообразующего для региона аграрного сектора. А поэтому с 2023 года в Алтайском крае в рамках федерального проекта "Профессионалитет" и при полном содействии регионального правительства создается образовательно-производственный центр для сельского хозяйства.

Отметим, что соглашение о создании образовательно-производственного кластера было подписано в августе текущего года в Сибирском агропарке. Официальная церемония подписания соглашения о создании в Алтайском крае такого Центра стала одним из главных событий состоявшегося здесь форума.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин, заместитель министра образования и науки региона Галина Синицына, ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков, директор "АСМ-Алтай" Михаил Геронимус, а также представители партнеров проекта - руководители учреждений СПО и агропромышленных компаний.

Подписанию документа предшествовало то, что в июле 2023 года по итогам конкурсного отбора Алтайский государственный аграрный университет в качестве головной организации, единственный из аграрных вузов страны, завоевал право на получение 130 миллионов рублей на развитие регионального образовательно-производственного кластера.

Источник: Телеграм-канал минсельхоза Алтайского края.

При этом важно подчеркнуть, что аграрный вуз реализует проект в консорциуме с пятью организациями среднего профессионального образования: Бийским государственным колледжем, Алтайским агротехническим техникумом, Павловским аграрным техникумом, Алейским технологическим техникумом, Каменским агротехническим техникумом, а также индустриальными партнерами АГАУ - 13 ведущими предприятиями АПК региона.

Планы действительно впечатляют - начиная с 2025 года планируется ежегодно выпускать не менее 350 специалистов, подготовленных по программам "Профессионалитета".

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин, говоря о стоящих задачах, подчеркнул: "Мы планируем в рамках проекта "Профессионалитет" вместе с АГАУ и индустриальными партнерами создать современную учебно-производственную базу, которая будет использоваться и средними специальными учреждениями".

Глава регионального минсельхоза также акцентировал внимание на важности данного проекта для развития АПК и пригласил всех сельхозтоваропроизводителей региона к сотрудничеству.

Главная цель образовательно-производственного кластера, созданного при содействии региональных властей, обеспечить подготовку специалистов с компетенциями, которые востребованы на предприятиях АПК.

- Мы должны быстро реагировать на изменение запросов рынка и оперативно готовить для конкретных заказчиков кадры с требуемыми параметрами. Средства, выделенные в рамках проекта, пойдут на приобретение современной техники и оборудования, создание новых лабораторий и специализированных брендированных аудиторий, - комментировал ректор АГАУ Николай Колпаков.

Тот факт, что к данному направлению работы краевые власти проявляют самое пристальное внимание, иллюстрирует и заявление Сергея Межина, сделанное им на днях в рамках пленарного заседания, посвященного устойчивому функционированию АПК Алтайского края.

Так, говоря о прогнозах, связанных с аграрной отраслью края на 2024 год, министр сельского хозяйства региона подчеркнул, что власти сохранят поддержку кадровых программ подготовки специалистов АПК.

В их числе - целевое обучение, поддержка производственной практики студентов, выплаты на обустройство молодым специалистам и работа по программе "Профессионалитет".