27 июля
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Жизнь

Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья

Праздник состоялся благодаря «Движению Первых» Алтайского края и управляющей компании «Маяк».

Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Фото предоставлено РДДМ "Движение первых".

Красочное мероприятие объединило более 200 детей и их родителей. «ДоброДвор» 22 и 23 июля стал площадкой для игр, веселья и знакомств, возрождая традиции коммуникации между поколениями вживую, во дворах домов, а не в виртуальном пространстве.

Участники помладше активно провели время в компании героев любимых мультфильмов, мальчишки устроили сражение на бластерах, а увлекающиеся современными трендами подростки научились профессионально сводить музыкальные треки и познали основы работы диджея. У пришедших во двор детей была возможность на несколько минут оказаться в космосе, открытом океане или узнать о природных объектах России благодаря шлемам виртуальной реальности. Это лишь малая часть большой двухчасовой программы первого дня. Благодаря квизам и обучающим игровым мероприятиям ребята поближе познакомились с миссией, ценностями и 12-ю направлениями работы Движения Первых, первичные отделения которых с сентября будут открыты во всех школах.

Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Фото предоставлено РДДМ "Движение первых".
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Фото предоставлено РДДМ "Движение первых".
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Фото предоставлено РДДМ "Движение первых".
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Фото предоставлено РДДМ "Движение первых".
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Проект «ДоброДвор» прошёл на базе ЖК Крылья.
Фото предоставлено РДДМ "Движение первых".

Второй день мероприятия был полностью посвящен Фестивалю дворовых игр: "съедобное-несъедобное", "резиночки", "красочки в коробочку", "глухой телефон", а также 3Д головоломки, настольные игры, большие шашки, аквагрим.

Дети вместе с родителями участвовали в активностях, а завершением дня стал мастер-класс по футбольному фристайлу и совместный танцевальный флешмоб от активистов Движения Первых.

Представители управляющей компании “Маяк” сообщают, что проведение подобных благотворительных мероприятий будет активно продолжаться и в новых жилых комплексах, особенно большие ожидания имеются в отношении ЖК Колумб, ведь благодаря 15 000 кв. м. внутренних дворов, потенциал для проведения еще более масштабных праздников сильно возрастает.

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