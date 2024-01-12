Про сырое мясо для школьников, гид по Новосибирску и роскошные барнаульские квартиры. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Барнаульских школьников накормили сырым мясом
В школе №133 шести- и восьмиклассников накормили сырой курицей. Сломалось оборудование, но заметили это только во время обеда. Школьники сфотографировали несъедобную еду, показали родителям. А те отправили снимки в соцсети.
Мэрия отреагировала. Известно, что детей после этого накормили на следующей перемене горячими блюдами в полном объеме. Ситуация находится под контролем комитета по образованию и «Комбинат школьного питания - Глобус».
Куда сходить в Новосибирске
Наша корреспондентка оказалась в столице Сибири. Среди рекомендаций есть поход в Музей смерти. Я там, кстати, тоже была. Любопытное место, есть что посмотреть. Находится на территории крематория.
Место оставит устрашающий осадок даже в душах смельчаков. Внутри, как в фильмах ужасов, бывают перебои с электричеством, и взоры кукол из папье-маше в такие моменты становятся еще более жуткими.
В музее, кстати, есть катафалк, на котором везли на кладбище тело Михаила Евдокимова в 2005 году.
Куда еще сходить в Новосибирске - читайте здесь.
Бывший алтайский кавээнщик второй раз пошел на банкротство
КВН-щик Андрей Деулин снова собирается стать банкротом. У него накопились долги в 2,5 млн рублей. Причем в первый раз в 2013 году он проходил банкротство как индивидуальный предприниматель. А теперь - как физическое лицо.
Почитать о том, кто такой Деулин и зачем ему снова понадобилась процедура несостоятельности, можно здесь.
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