Призываем гроздья счастья 9 сентября. Приметы и традиции Дня Пимена

Традиции Дня Пимена
В этот день поспевала рябина, которой в народе приписывали целебные и мистические свойства. Ее считали символом плодородия, благополучия и процветания
На рябине ставили квас, варили в меду, клали в пироги, делали вино, сушили и заваривали с травяными сборами.
Девушки и женщины делали из ягод бусы, различные обереги для всей семьи. Гроздья рябины вешали над порогом, приманивая счастье. После сбора ягод, у дерева обязательно просили прощения, обращаясь к рябине: «Прости, рябинушка, и помоги нам силою своею».
Что нельзя делать 9 сентября
- Если долго стоять на пороге, то можно привлечь неприятности.
- Плохой день для любовных дел: признания в чувствах и сватовства. Все может обернуться плохим образом.
- Нельзя делать крупные покупки. В этот день можно прогадать с выбором и купить не то, что было нужно.
- Нельзя поднимать любые вещи, которые лежат на перекрестке или рядом с перекрестком дорог. На таких предметах лежит порча.
Приметы Анфисы Рябинницы
- Много рябины уродилось — к сильным морозам зимой.
- Журавли летят высоко и медленно — к теплой и сухой осени.
- Желудей много в этом году — зима окажется суровой.
- Кошка фыркает — погода испортится.
- Свиньи ведут себя тревожно, прячутся — чувствуют дождь.
- Ягоды рябины осыпались — к теплой зиме.