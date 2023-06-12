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Жизнь

Прыжки в воду, молодежь и оркестр на станции "Динамо". Один особенный летний день в Барнауле 1935 года

Летом 1935 года на станции «Динамо» в Барнауле проходили соревнования по водному спорту. Звучал оркестр, шумели трибуны, школьники, студенты, рабочая молодежь и физкультурники прыгали в воду с вышки. Altapress.ru публикует архивные кадры большого спортивного праздника, который состоялся почти 90 лет назад.

Барнаул, 1935 год.
Барнаул, 1935 год.
Архив Витаутаса Саеты, Александра Антошкина, Веры Будянской

А 30 лет назад, 11 апреля 1993 года, барнаульцы сплавлялись по... Пивоварке. Японцы были ошарашены. Смотрите, как все прошло.

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