Прыжки в воду, молодежь и оркестр на станции "Динамо". Один особенный летний день в Барнауле 1935 года

Летом 1935 года на станции «Динамо» в Барнауле проходили соревнования по водному спорту. Звучал оркестр, шумели трибуны, школьники, студенты, рабочая молодежь и физкультурники прыгали в воду с вышки. Altapress.ru публикует архивные кадры большого спортивного праздника, который состоялся почти 90 лет назад.