Природа раскрасила берега Золотого озера в яркие цвета.

Природа торопится раскрасить заповедные берега лиловыми и фиолетовыми оттенками.
В заповеднике отметили, что начинает вегетацию одни из самых красивых эфемероидов, занесенных в Красную книгу РФ и большинство региональных Красных книг — Кандык сибирский.
Розово-лиловые цветы этого представителя семейства Лилейных в скором времени покроют ярким ковром все освещенные солнцем полянки и лесные опушки.
Синевато-лиловых оттенков добавляет фиалка опушенная.
Ранее сообщалось, что уходящий лед на Золотом озере завораживает своей красотой.
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