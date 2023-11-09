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Жизнь

Приметы Зарока на Параскеву - чего стоит остерегаться 9 ноября

Праздник 9 ноября на Руси прозвали Зароком на Параскеву. Также это день памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря.

Тишина, молчание.
Тишина, молчание.
СС0

Традиции Зарока на Параскеву

Праздник не просто назвали так. Люди верили, что если дать обещание в этот день. то его необходимо исполнить.

Если к концу 9 ноября закончить обещанную работу, то святая Прасковья исполнит любое желание.

Женщины же давали обет молчания на 9 и 10 ноября. Они брались за нелегкую работу — ткали большую пелену.

Так заветные мечты могли исполниться, а близкие люди — выздороветь.

Тишина, молчание.
Тишина, молчание.
СС0

Что нельзя делать 9 ноября?

  • Запрещено бросать пустые обещания и не выполнять их — святая может разгневаться и наказать.
  • Нельзя рисковать самому и подвергать риску окружающих — иначе будут проблемы со здоровьем.
  • Не стоит давать деньги в долг — а то их больше не увидите.
  • Не рекомендуется переедать.
Фастфуд. McDonald’s.
Фастфуд. McDonald’s.
CC0

Приметы Зарока на Параскеву

  • Сильный ветер дует в одном направлении — к осадкам.
  • Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.
  • Утром туман – к оттепели.
  • Снег выпал на сырую землю — будет ранняя весна и много подснежников.
  • Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.
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