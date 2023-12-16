16 декабря
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Жизнь

Приметы Ивана Молчальника: почему не стоит много болтать 16 декабря

На Руси 16 декабря проводили в молчании, так как был День Ивана Молчальника. Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника). Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Молчание.
Молчание.
unsplash.com.

Традиции Ивана Молчальника

Верующие люди отправлялись в храм и молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь «про себя». Молитва к нему помогала исцелить даже тяжелобольных людей.

Считается, что только в молчании человек может заглянуть внутрь себя, поразмыслить над своими поступками и сблизиться с Богом.

Люди верили, что есть молчать весь день на Ивана Безмолвника, то весь следующий год красноречивым будешь.

В этот день старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, поругавшиеся на Ивана Безмолвника, весь год будут жить в скандалах.

Тишина.
Тишина.
СС0

Что нельзя делать 16 декабря?

  • Запрещено громко разговаривать, веселиться, петь песни - а то духи отнимут голос.
  • Не стоит давать пустых обещаний.
  • Не рекомендуется совершать необдуманные поступки - последствия будут серьезными.
  • Нельзя ругаться с близкими - а то ссора может затянуться надолго.
Тишина, молчание.
Тишина, молчание.
СС0

Приметы Ивана Молчальника

  • Снег падает на талую землю – к неурожаю в следующем году.
  • В печи дровишки потрескивают – быть морозам.
  • Снегирь под окном чирикает – к теплу.
  • Если звезды на небе "прыгают", то будет вьюга и стужа.
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