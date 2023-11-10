Приметы и традиции Параскевы Пятницы - на что обратить внимание 10 ноября

Традиции Параскевы Пятницы
Имя святой Параскевы стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам. Она оберегает семейный очаг и помогает в хозяйственных делах.
Святой молились об исцелении от бесплодия, просили об успешных родах и здоровье малыша.
Также Параскеву Пятницу считали покровительницей полей и скота, целительницу от тяжелых душевных и телесных недугов, защитницу семейного благополучия и помощницу в женском рукоделии.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/
Что нельзя делать 10 ноября
- Беременным девушкам нельзя давать в долг — вместе с деньгами можно отдать судьбу малыша.
- Не стоит купаться, мыть посуду и протирать полы.
- Не рекомендуется прясть — однако можно шить.
- Запрещено чистить дымоход — может случиться несчастье.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/
Приметы Параскевы Льняницы
- Если иней на деревьях, то будет мороз.
- Утром туман – к оттепели.
- Если возле луны круг, будет буря.
- Пока все листья с вишни не опадут, зима не наступит.
- Увидеть в этот день белку – к потеплению.