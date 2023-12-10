Приметы и традиции на Знамение: о чем стоит помнить 10 декабря

По народному календарю 10 декабря отмечают Знамение и Романов день. Православная церковь вспоминает христианского подвижника преподобного Романа Антиохийского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Знамения

В этот день с самого утра шли в церковь и молились у иконы Божьей Матери «Знамение». У нее просили защиты от всякого врага и ссор в семье, молили о помощи в поиске потерянных вещей.

Люди верили, что 10 декабря Богородица дарует предзнаменование. Поэтому весь день они внимательно прислушивались и присматривались. Важно на Знамение заметить знак свыше и правильно его растолковать.

Также на Знамение можно прогнать все печали с помощью обряда. Для этого нужно проснуться рано утром, не умываясь и не расчесываясь, выйти на улицу и стать к ветру лицом. У ветра просили, чтобы он "выдул" все плохое.

После этого, вернувшись домой, нужно умыться проточной водой, привести себя в порядок, прочитать молитву Божьей Матери, трижды перекреститься и подмести пол в доме.

Облака, небо, ветер. СС0

Что нельзя делать 10 декабря?

В этот день не стоит шить, вязать и заниматься любым рукоделием.

Запрещено ругаться, сквернословить и объедаться.

Без крайней нужды нельзя пользоваться острыми предметами.

Нельзя пускать в свой дом больных и бедных, чтобы они не оставили свои беды хозяевам жилища.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Приметы Знамения