Приметы и традиции на Родиона и Ераста — для чего нужно сходить в церковь и что сделать самому

Традиции Родиона и Ераста
В этот день люди отправлялись в церковь и освещали хлеб с солью. После этими продуктами кормили домашнюю скотину - считалось, что тогда она не будет болеть весь следующий год.
Люди и сами съедали кусочек освещенного хлеба, чтобы отогнать от себя злых духов.
Охотники отправлялись на промысел, а вот рыбаки ждали, когда на реках схватится лед. С этой даты ожидали настоящих морозов.
Из дома без особой причины старались не выходить. Домочадцы собирались возле печи за домашней работой, разговаривали, делились планами на будущее.
Что нельзя делать 23 ноября
- Не стоит отправлять в дальний путь — человека будут ждать препятствия.
- Нежелательно начинать новые дела и проекты — они не принесут результатов.
- Нельзя брать в долг и давать в долг — не будет удачи в деньгах.
- Не рекомендуется без нужды выходить из дома — могут сглазить злые духи.
- Не разговаривайте с незнакомцами — могут сглазить.
Приметы Родиона и Ераста
- Увидеть вечером иней — к сильному снегопаду.
- Если на дороге грязь, то зима будет морозной.
- Выпало много снега — зима будет теплой.
- Туман по земле стелется — к потеплению.
- Воробьи громко чирикают — оттепель не за горами.