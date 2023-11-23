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Жизнь

Приметы и традиции на Родиона и Ераста — для чего нужно сходить в церковь и что сделать самому

На Руси 23 ноября праздновали день Родиона и Ераста. Еще этот праздник называли Родион Ледолом. Православная церковь почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион.

Хлеб с медом
Хлеб с медом
СС0

Традиции Родиона и Ераста

В этот день люди отправлялись в церковь и освещали хлеб с солью. После этими продуктами кормили домашнюю скотину - считалось, что тогда она не будет болеть весь следующий год.

Люди и сами съедали кусочек освещенного хлеба, чтобы отогнать от себя злых духов.

Охотники отправлялись на промысел, а вот рыбаки ждали, когда на реках схватится лед. С этой даты ожидали настоящих морозов.

Из дома без особой причины старались не выходить. Домочадцы собирались возле печи за домашней работой, разговаривали, делились планами на будущее.

Хлеб, буханка, сдоба.
Хлеб, буханка, сдоба.
pixabay.com/

Что нельзя делать 23 ноября

  • Не стоит отправлять в дальний путь — человека будут ждать препятствия.
  • Нежелательно начинать новые дела и проекты — они не принесут результатов.
  • Нельзя брать в долг и давать в долг — не будет удачи в деньгах.
  • Не рекомендуется без нужды выходить из дома — могут сглазить злые духи.
  • Не разговаривайте с незнакомцами — могут сглазить.
Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Приметы Родиона и Ераста

  • Увидеть вечером иней — к сильному снегопаду.
  • Если на дороге грязь, то зима будет морозной.
  • Выпало много снега — зима будет теплой.
  • Туман по земле стелется — к потеплению.
  • Воробьи громко чирикают — оттепель не за горами.
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