Приметы и традиции на народный праздник Настасьин день: что запрещено делать 4 января

4 января — народный праздник Настасьин день и церковный день памяти святой Анастасии Узорешительницы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Настасьин день

Святая Анастасия Узорешительница, память которой в этот день отмечает Православная церковь, считается помощницей рожениц. Этой святой молятся о благополучной беременности и родах.

Беременные вышивали специальные полотенца, которые должны были защитить их при родах. Кроме того, беременные ели постную кашу — для легких родов.

Святая Анастасия также считается защитницей заключенных. Потому жены, матери, бабушки, сестры молились святой о своих родных, которые попали в места заключения.

Начинают готовиться к Рождеству. В старину в этот день резали свиней и заготавливали мясо.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Запреты в Настасьин день

Нельзя говорить плохо о родственниках, живых или мертвых. Нельзя грубить родителям, бабушкам, дедушкам. Если сегодня обидеть членов семьи — старость пройдет в одиночестве. Еще лучше сделать им подарки, выразив тем самым свое почтение.

Нельзя ходить босиком — человек может потерять благосостояние, обеднеет или сделает своё бедственное положение с деньгами еще хуже.

Беременным женщинам нельзя много рассказывать о своей беременности и ребенке, говорить о том, на каком она находится сроке — иначе в течение беременности могут начаться проблемы.

Если у женщины выдаются роды именно на этот день, ее родственникам нельзя пить напитки красного цвета. По приметам, у роженицы может начаться кровотечение.

Продолжается Рождественский пост и его последний период — предпразденство Рождества Христова. В среду полагается строгий пост, сухоядение.

Нельзя прокалывать уши — долго будут заживать, голова болеть будет.

Нельзя бить животных — начнутся проблемы с ногами.

Нельзя вязать — в противном случае кто-то из членов семьи может сесть в тюрьму.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Народные приметы на 4 января

Если облака плывут против ветра — быть снегу;

На южной стороне домов появилось много сосулек — год будет плодородным, а также удачным для рыбаков;

Закат солнца без облаков — на следующий день будет тепло и сухо;

Какая погода сегодня, таким будет и октябрь;

Сухой и легкий снег — лето будет засушливым;

Поясница разболелась — к снегу;

Снегирь крыльями шумит — к ненастью.

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