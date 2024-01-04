Приметы и традиции на народный праздник Настасьин день: что запрещено делать 4 января

Традиции в Настасьин день
Святая Анастасия Узорешительница, память которой в этот день отмечает Православная церковь, считается помощницей рожениц. Этой святой молятся о благополучной беременности и родах.
Беременные вышивали специальные полотенца, которые должны были защитить их при родах. Кроме того, беременные ели постную кашу — для легких родов.
Святая Анастасия также считается защитницей заключенных. Потому жены, матери, бабушки, сестры молились святой о своих родных, которые попали в места заключения.
Начинают готовиться к Рождеству. В старину в этот день резали свиней и заготавливали мясо.
Запреты в Настасьин день
- Нельзя говорить плохо о родственниках, живых или мертвых. Нельзя грубить родителям, бабушкам, дедушкам. Если сегодня обидеть членов семьи — старость пройдет в одиночестве. Еще лучше сделать им подарки, выразив тем самым свое почтение.
- Нельзя ходить босиком — человек может потерять благосостояние, обеднеет или сделает своё бедственное положение с деньгами еще хуже.
- Беременным женщинам нельзя много рассказывать о своей беременности и ребенке, говорить о том, на каком она находится сроке — иначе в течение беременности могут начаться проблемы.
- Если у женщины выдаются роды именно на этот день, ее родственникам нельзя пить напитки красного цвета. По приметам, у роженицы может начаться кровотечение.
- Продолжается Рождественский пост и его последний период — предпразденство Рождества Христова. В среду полагается строгий пост, сухоядение.
- Нельзя прокалывать уши — долго будут заживать, голова болеть будет.
- Нельзя бить животных — начнутся проблемы с ногами.
- Нельзя вязать — в противном случае кто-то из членов семьи может сесть в тюрьму.
Народные приметы на 4 января
- Если облака плывут против ветра — быть снегу;
- На южной стороне домов появилось много сосулек — год будет плодородным, а также удачным для рыбаков;
- Закат солнца без облаков — на следующий день будет тепло и сухо;
- Какая погода сегодня, таким будет и октябрь;
- Сухой и легкий снег — лето будет засушливым;
- Поясница разболелась — к снегу;
- Снегирь крыльями шумит — к ненастью.
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