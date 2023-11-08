Приметы и традиции на Дмитриев день - о чем помолиться и что стоит сделать

На Руси 8 ноября праздновали Дмитриев день. Православная церковь чтит память Дмитрия Солунского – христианского святого, великомученика.

Традиции Дмитриева дня

В этот день люди молились святому Димитрию Солунскому о выздоровлении и о защите. Помощи у него просят воины, чтобы с достоинством перенести тяготы службы.

Кроме того продолжали поминать ушедших родных и близких. Устраивали поминальную трапезу — на стол выставляли блины, кутью, пироги.

Также 8 ноября заканчивался сезон сватовства. Чтобы успеть вступить в брак, незамужним девушкам полагалось покормить бездомного пса.

Бездомная собака СС0

Что нельзя делать 8 ноября?

Запрещено в этот день играть свадьбу.

Нельзя выполнять дела, связанные с водой — мыть, стирать, купаться. Считалось, что в этот день вода принадлежит мертвым.

Не стоит брать в руки острые предметы, иначе можно судьбу укоротить.

Незамужним девушкам нельзя гладить котов — так муж гулящим будет.

Невеста, свадьба. СС0

Приметы Дмитриева дня