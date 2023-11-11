Приметы и традиции на Анастасию Овечницу и Авраамия Овчара - от чего следует отказаться

11 ноября на руси отмечают день Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара. Его езе называют Овчарный праздник. Православная церковь почитает память Анастасии Римской и Авраамия Ростовского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара

В середине ноября заканчивали стричь овец. В честь этого шли молиться святой Анастасии, которая считалась покровительницей баранов и овец — за это она и получила свое прозвище.

Анастасия помогает рукодельница, которые прядут шерстяные нитки и шьют теплые одежды. А также может подсобить в валянии валенок и изготовлении сукна.

Авраам же был заступников овчаров.

Особенно чествовали 11 ноября пастухов. Их угощали гостинцами, желали им крепкого здоровья и долгой жизни.

Овцы. CC0

Что нельзя делать 11 ноября?

Нельзя этот день проводить в одиночестве — может привести к крупной ссоре с родственниками.

Женщинам не стоит ходить с голой шеей — ее следует украсить бусами или платком.

Запрещено носить вещи, сделанные из овечьей шерсти — можно накликать беду.

Не рекомендуется оставлять ребенка одного — его могут напугать злые духи.

Овцы. Игрушки Изображение от Alexas_Fotos на Pixabay

Приметы Овчарного праздника