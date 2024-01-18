Приметы и традиции Крещенского сочельника: о чем стоит помнить 18 января

Традиции Крещенского сочельника
18 января еще называли Голодная кутья или Голодный вечер. В этот день прекращали обильные застолья и веселые гулянья. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога.
Также в этот день святили воду в церквях. Крещенская вода освящает, дает благословение, очищение, здоровье. Волшебными свойствами обладал и снег. Его добавляли в еду скотине.
Согласно поверью, снег, собранный в вечером накануне Крещения, помогает исцелять болезни. Люди умывались снегом, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных нужд.
Что нельзя делать 18 января?
- Нельзя в этот день ссориться и ругаться.
- Запрещено браниться и сквернословить - иначе в вас могут вселиться злые духи.
- Не стоит плакать - иначе беда продлится долго.
- Не рекомендуется жадничать, отказывать людям в помощи.
- Нельзя отказывать в просьбе напиться воды.
- Запрещено топтать и пачкать свежий и чистый снег.
Приметы Крещенского сочельника
- Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи.
- Чистое небо в крещенскую ночь – к богатому урожаю гороха.
- Сияющие звезды на небе – к хорошему хлебу.
- Собаки часто лают – будет дичи много.
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