Приметы и традиции Крещенского сочельника: о чем стоит помнить 18 января

Крещенский сочельник имел большое значение в жизни людей. В этот день готовились к одному из главных православных праздников — Крещению.

Традиции Крещенского сочельника

18 января еще называли Голодная кутья или Голодный вечер. В этот день прекращали обильные застолья и веселые гулянья. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога.

Также в этот день святили воду в церквях. Крещенская вода освящает, дает благословение, очищение, здоровье. Волшебными свойствами обладал и снег. Его добавляли в еду скотине.

Согласно поверью, снег, собранный в вечером накануне Крещения, помогает исцелять болезни. Люди умывались снегом, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных нужд.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Что нельзя делать 18 января?

Нельзя в этот день ссориться и ругаться.

Запрещено браниться и сквернословить - иначе в вас могут вселиться злые духи.

Не стоит плакать - иначе беда продлится долго.

Не рекомендуется жадничать, отказывать людям в помощи.

Нельзя отказывать в просьбе напиться воды.

Запрещено топтать и пачкать свежий и чистый снег.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Приметы Крещенского сочельника

Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи.

Чистое небо в крещенскую ночь – к богатому урожаю гороха.

Сияющие звезды на небе – к хорошему хлебу.

Собаки часто лают – будет дичи много.

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