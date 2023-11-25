Приметы и традиции Ивана Милостивого - что не стоит делать 25 ноября

Традиции Ивана Милостивого
В этот день наступала настоящая морозная и снежная зима. Люди запрягали лошадей в сани и ехали на рынок - закупать и продавать товар.
Опыт показывал, что снег, выпавший 25 ноября, лежит до самой весны.
Зиму плохо переносили маленькие дети - они часто болели. Поэтому родители на Иоанна Милостивого молили Бога за своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастливой доли.
Также с приходом морозов заканчивалась свадебная неделя. Следующая возможность предоставлялась только в конце зимы. Потому девушки, оставшиеся без пары, с завистью смотрели на своих замужних подруг.
Что нельзя делать 25 ноября?
- Нельзя думать о плохом - негатив может плохо отразиться на вашей жизни в ближайшие годы.
- Не стоит отказывать в милостыне.
- Свободным девушкам не рекомендуется проводить время в женской компании - иначе в ближайшие год они не выйдут замуж.
- Не стоит игнорировать советы и замечания родственников - 25 ноября они несут особенную ценность.
- Нельзя покупать одинаковую обувь вместе с подругой - будут неудачи в любви.
Приметы Ивана Милостивого
- Если с утра изморозь, то вечером мороза жди.
- Облака против ветра плывут – к снегу.
- Облака низко расположены – к похолоданию.
- Если в этот день дождь, то до Нового года тепло и сыро будет.
- Огонь в печи ярко горит – к сухой и холодной погоде.
- В печи зола быстро образуется – скоро потеплеет.