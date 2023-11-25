26 ноября
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Жизнь

Приметы и традиции Ивана Милостивого - что не стоит делать 25 ноября

На Руси отмечали день Ивана Милостивого 25 ноября. Этот праздник еще прозвали Иваном Снежным. Православная церковь чтит память Александрийского патриарха Иоанна Милостивого. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима, снег и радостная собака.
Зима, снег и радостная собака.
СС0

Традиции Ивана Милостивого

В этот день наступала настоящая морозная и снежная зима. Люди запрягали лошадей в сани и ехали на рынок - закупать и продавать товар.

Опыт показывал, что снег, выпавший 25 ноября, лежит до самой весны.

Зиму плохо переносили маленькие дети - они часто болели. Поэтому родители на Иоанна Милостивого молили Бога за своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастливой доли.

Также с приходом морозов заканчивалась свадебная неделя. Следующая возможность предоставлялась только в конце зимы. Потому девушки, оставшиеся без пары, с завистью смотрели на своих замужних подруг.

Зима. Снег. Закаливание.
Зима. Снег. Закаливание.
unsplash.com

Что нельзя делать 25 ноября?

  • Нельзя думать о плохом - негатив может плохо отразиться на вашей жизни в ближайшие годы.
  • Не стоит отказывать в милостыне.
  • Свободным девушкам не рекомендуется проводить время в женской компании - иначе в ближайшие год они не выйдут замуж.
  • Не стоит игнорировать советы и замечания родственников - 25 ноября они несут особенную ценность.
  • Нельзя покупать одинаковую обувь вместе с подругой - будут неудачи в любви.
Женщина. Зима. Снег.
Женщина. Зима. Снег.
unsplash.com

Приметы Ивана Милостивого

  • Если с утра изморозь, то вечером мороза жди.
  • Облака против ветра плывут – к снегу.
  • Облака низко расположены – к похолоданию.
  • Если в этот день дождь, то до Нового года тепло и сыро будет.
  • Огонь в печи ярко горит – к сухой и холодной погоде.
  • В печи зола быстро образуется – скоро потеплеет.
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