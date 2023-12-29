Приметы и традиции Аггея Зимоуказчика: что стоит сделать 29 декабря

Традиции Аггея Зимоуказчика
Пророка Аггея считали добрым и отзывчивым. Однако и он может обижаться, особенно если кто-то его разозлит. Он может такой мороз напустить, что до самого Крещения все "в студеном испуге замрет".
Считалось, что пророк Аггей наставляет на правильный путь и награждает за трудолюбие. Поэтому люди прибирались дома и во дворе.
В эту ночь наши предки жгли костры и бросали в них сделанных из снега человечков. Если огонь быстро угасает, то на Святки будет солнечная и ясная погода.
Что нельзя делать 29 декабря?
- Этот день не стоит проводить вдали от семьи - иначе можно остаться одиноким.
- Нельзя ходить с пустым кошельком - а то можно притянуть бедность.
- Не рекомендуется забивать гвозди - они ассоциируются с гвоздями. которые забивают в гроб.
- Запрещено пересчитывать деньги — это приведет к бедности.
Приметы Аггея Зимоуказчика
- Каков будет день в Аггей, таким и апрель будет.
- Если иней на улице, то на Святки тепло будет.
- Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.
- Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода ещё 20 дней продержатся.
- Холода и непогода в Агеев день предвещают суровую зиму.
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