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Жизнь

Приговор судье, петиция в Бийске и проблемы фермеров. Что произошло 11 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 11 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Алтайский фермер Александр Балаков заявил о кризисе, накрывающем Сибирь. Он признался, что так критически никогда не высказывался. Но сейчас ситуация такая, что молчать уже нет возможности.
  • «Почему ЖКХ-тарифы повысились больше, чем пенсии?» — такой вопрос задал житель Алтайского края управлению по госрегулированию цен и тарифов. Ему объяснили: потому что одно от другого не зависит. Рассказываем, как в ведомстве объясняют рост тарифов и что предлагают делать тем, кому трудно платить.
  • На градсовете в Барнауле представили рендеры нового панельного 10-этажного дома, который постоят на ул. Гоголя, 25а. Проект приняли. Здесь можно посмотреть, каким будет новый дом в центре города.
  • Почему именно Белокуриху признали самым комфортным городом Алтайского края, и что не так с остальными? Почитайте, что говорят эксперты о недооцененном Камне-на-Оби, поземном городе в Змеиногорске, храмах Заринска и интеллектуальных кадрах в Бийске.
  • В сети появилась петиция против захоронения в бийском поселке Новом токсичных отходов — устаревших и непригодных пестицидов. Но на самом деле устраивать захоронение никто и не собирался: власти организуют там склад, в надежде вывезти пестициды на утилизацию в Иркутскую область. Подробнее об этом здесь.
  • Ровно 30 лет назад, 11 апреля 1993 года, барнаульцы сплавлялись по… Пивоварке. Японцы были ошарашены. Вспоминаем, как все прошло.
  • Cудью Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова приговорили к 13 годам строгого режима и штрафу в 30 млн рублей за взятки в особо крупном размере. Это третий судья краевого арбитража, осужденный по уголовному преступлению.
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