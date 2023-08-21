21 августа
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Жизнь

Приговор директору барнаульского медцентра, который похитил более 100 млн рублей, вступил в силу

Следствие и суд установили, что директор, главврач и замглавврача центра "Добрый доктор" в Барнауле с 2016 года незаконно получали деньги в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Всю группу признали виновными в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей - столько они "заработали" за четыре года - вплоть до ноября 2020.

Директор и заместитель главврача признали вину. Главврача ранее приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Директора медцентра приговорили к четырем годам условно и четырем годам испытательного срока, а также назначили штраф в 500 тыс. рублей.

Замглавврача получил 3 года и 10 месяцев условно и такой же испытательный срок, а вместе с тем - штраф в 400 тыс. рублей.

21 августа приговор вступил в законную силу, передает "Континент Сибирь".

Ранее в Барнауле вынесли приговор военному, который за взятки получал увольнительные.

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