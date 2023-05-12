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Жизнь

Приготовьте зонтики. Дожди и грозы возможны в Алтайском крае 12 мая

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди и возможные грозы. О погоде 12 мая - в материале altapress.ru.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +7...+12 градусов, местами похолодает до +2. В утренние часы местами ожидается туман.

Днем потеплеет до +17...+22 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Ожидается кратковременный дождь и гроза.

Днем температура поднимется до +16...+18 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

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